Trasparenza ambientale | Magnetti Building ottiene otto certificazioni EPD

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Carvico.Spa l’azienda di Carvico (Bergamo) appartenente al Gruppo Grigolin, da duecento anni attiva nel settore dell’edilizia e specializzata nella costruzione di fabbricati industriali prefiniti in calcestruzzo, compie un nuovo importante passo nel percorso che da anni la vede impegnata nella riduzione del proprio impattoe nello sviluppo di pratiche di business sostenibili. L’azienda infatti è tra le prime nel comparto edile in Italia ad aver ottenutoEPD (Environmental Product Declaration): si tratta di dichiarazioni volontarie, sviluppate in conformità con le norme internazionali, che forniscono informazioni dettagliate circa l’impattodi un prod(dati sulle emissioni di gas serra, l’uso di risorse ...