Tragedia Mestre | lo psicologo a Notizie com | “Offrire vicinanza emotiva ai sopravvissuti”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La maggior parte delle 21 vittime che viaggiavano a borso del bus precipitato ieri sera da un cavalcavia a, erano giovani. Le 14 persone ferite, di cui 4 ricoverate in terapia intensiva, “sono nella fase che noi chiamiamo choc, quindi ricordi confusi. E sono in stato di agitazione, tipica dell’evento traumatico. Non sono ancora nella fase della consapevolezza di quello che è successo o di quello che potrebbero aver perso”. Lo ha spiegato la responsabile della Psicologica dell’ospedale di, Rita Lorio. Come si affronta un trauma del genere? E come possono fare i familiari dei feriti a stargli vicino nel migliore dei modi durante il percorso di elaborazione? Lo abbiamo chiesto a Marco Pagliai,e trainer coach, responsabile didattico del Master in Terapia Breve Strategica al Centro di Terapia Strategica di ...