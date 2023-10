Tragedia a Mestre | chi era l’autista alla guida del pullman | l’ultimo post suo sui social

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)di: chi eradel. Spunta l’ipotesi choc – È di 21 morti, fra i quali due bambini, un neonato di pochi mesi e un 12enne, nonché una ragazza minorenne, e 15 feriti il bilancio ufficiale dellaavvenuta a, secondo quanto riferito all’«Ansa» da Paolo Rosi, coordinatore del Suem 118 Veneto. Tra le vittime del bus precipitato c’è anchedel mezzo. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:di, la verità dalle telecamere: cosa si è scoperto Leggi anche: Terremoto a Napoli: cosa succede in caso di evacuazione L’uomo si chiamava Alberto Rizzotto, aveva 40 anni ed era originario di Tezze di Piave in ...

Luca Zaia , presidente della Regione Veneto, ha espresso il proprio cordoglio per le vittime di Mestre , spingendo per un chiarimento delle ...

Un dolore straziante sta unendo in queste ore i parenti delle vittime delladi, mentre i medici stanno tentando l'impossibile per salvare quanti più feriti. Tra le persone coinvolte ci sono tre bambini (un neonato di pochi mesi, una bimba di 4 anni e un ...La batteria di un #autobus elettrico che prende fuoco.il disastro nel disastro #venezia #". "... che ha descritto la scena come dellacome "apocalittica". Per il giornale tedesco la ...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata: 21 morti e 15 feriti - Pullman precipita da un cavalcavia a Mestre: le immagini dal drone (Video) - Pullman precipita da un cavalcavia a Mestre: le immagini dal drone (Video) RaiNews

Incidente a Mestre, bus cade dal cavalcavia e va a fuoco: «21 morti e 15 feriti, ci sono anche bambini» Corriere

Milano, 4 ott. (askanews) - Tragedia nella serata di martedì 3 ottobre 2023 a Mestre, in provincia di Venezia, in Veneto. Un pullman con 35 passeggeri è precipitato dal cavalcavia Vempa e ha preso fuo ...MESTRE - Il bus che sfonda il guardrail e precipita per 15 metri. Ventuno morti, 15 feriti, almeno 5 gravissimi. Ma cosa è successo negli ultimi istanti