Traffico Roma del 04-10-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto resta intenso ilsul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra Portuense Aurelia ed anche tra Cassia bis e Salaria auto in coda ponte tra Nomentana e Prenestina In entrambe le direzioni lungo la carreggiata esterna permangono disagi e code a tratti tra laFiumicino e la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 per consuetotra Portonaccio e il raccordo anulare in uscita dalla città stessa situazione die code sulla tangenziale est tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni è tra la Tiburtina dei Campi Sportivi in direzione stadio sulla Cassia rallentamenti tra la Storta la Giustiniana in direzione Corso Francia particolarmente congestionati ancora anche la via Flaminia la via Cassia la Nomentana tra la tangenziale ...