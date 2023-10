Traffico Roma del 04-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Raccordo Anulare tra Cassia bis e salare in carreggiata interna e proseguendo nella stessa direzione tra Nomentana e Prenestina auto in coda anche sulla carreggiata esterna dalla via Pontina alla Tuscolana primi rallentamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara Verso il raccordo anulare difficoltà di circolazione anche lungo via del Foro Italico tra Corso Francia & via Salaria in direzione San Giovanni per un cantiere code a tratti sulla Cassia bis tra Formello le rughe in direzione Cesano ancora chiusa per urgenti lavori via di Bravetta tra via Camillo Serafini e via della Consolata in direzione di via della Casetta Mattei lavori in corso anche lungo la via Ardeatina in prossimità di via di Tor Carbone dove si ...