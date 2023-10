Traffico Roma del 04-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto disagi sulla diramazione diNord dove per un incidente si viaggia in coda per 2 km tra Castelnuovo di Porto e di raccordo in direzione del raccordo incidente lunghe code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra la via Aurelia e Casal del Marmo sulla carreggiata esterna pere lavori code a tratti invece tra la via Pontina è la via Appia in via del Foro Italicoin coda tra la Farnesina è l’uscita Salaria in direzione San Giovanni ripercussioni die inevitabili code sulla via Flaminia sulla via Salaria per il dissesto del manto stradale via di Bravetta resta chiusa all’altezza di via Silvestri in direzione di via della Casetta Mattei non si escludono quindi ripercussioni dinella ...