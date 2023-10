Traffico Roma del 04-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Luceverdemetro partiamo Ascolta questo aggiornamento da Simona Cerchiara da questa mattina chiusa via di Bravetta all’altezza di via Silvestri in direzione di via della Casetta Mattei la causa la dissestato ripercussioni in tutta la zona circostantesu Lungotevere abbiamo coda all’altezza dell’isola Tiberina su Lungotevere tra Castel Sant’Angelo e San Pietro non si escludono rallentamenti e ricordiamo i lavori in piazza Pia e restringimenti della carreggiata al tufelloin via delle Vigne Nuove intanto sulla via Nomentana tra Viale Kant e via del Casale di San Basilio rallentamenti dettagli di queste e altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità