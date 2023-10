Traffico Roma del 04-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara via di Bravetta per asfalto dissestato chiusa all’altezza di via Silvestri in direzione di Casetta Mattei è rallentato ilsulla via Ardeatinaintenso e coda all’altezza di via di Vigna Murata zona Flaminio incidente sul viale Pinturicchio mentre in zona Tiburtina incidente in via Filippo Meda sul viale del Muro Torto abbiamo cose perverso il Lungotevere nel trasporto pubblico tram 8 ora regolare terminati interventi tecnici sulla linea in precedenza ha limitato il servizio alla tratta Trastevere Piazza Venezia un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità