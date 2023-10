Traffico Roma del 04-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara a causa di un incidente chiusa la via Portuense all’altezza del Trullo in direzione di Casetta Mattei e congestionato ilcon disagi sulla Portuense anche sull’altra direzione di marcia in via di Boccea incidente da via Don Carlo Gnocchi direzione Cornelia rallentamenti raccordo anulare nord della carreggiata esterna con un incidente all’altezza della Cassia della Trionfale direzione Aurelia incolonnamentisulla via Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossa sulla via Flaminia code da raccordo fino a Corso Francia mentre è sulla via Salaria lunghe code a partire dalla zona di Fidene fino alla tangenziale ilsulla tangenziale rallentato e con code tra Tiburtina la Salaria direzione Olimpico sul lungotevere rallentamenti ...