Toni | “Vlahovic è rimasto a Torino per vincere Scambio con Lukaku? Non l’avrei mai fatto”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lucaha rilasciato un’intervista a Tuttosport, esprimendo la sua opinione in merito al possibiletra Dusane Romeludi cui si parlava in estate: “Personalmente nonmaiè un ragazzo giovane, in crescita, e la Juve l’ha voluto fortemente. Vuolecon la maglia bianconera e può crescere ancora parecchio. Potenzialmente è un attaccante forte e di giovani non ce ne sono tanti. Inoltre, quei pochi che ci sono costano molto“. L’ex calciatore ha poi proseguito: “è voluto restare apere avere un calciatore così motivato aiuta. La maglia bianconero è pesante, ma Dusan sta capendo cosa significa indossarla“. SportFace.

A parlare della successione in attacco in casa Vecchia Signora è stato Luca Toni , che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , ha esposto il suo ...

Luca Toni , ex attaccante e campione del Mondo, ha parlato a Tuttosport di Dusan Vlahovic e della scelta della Juve di tenerlo Luca Toni , ex ...

In occasione dell’Italian Padel Award, Luca Toni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Spalletti ha iniziato da poco, per fortuna è arrivata la ...

Sky Sport – Toni : “Osimhen? Non sarà il capocannoniere , stavolta lo supererà Vlahovic” . Luca Toni , ex attaccante, in diretta ai microfoni ...

Luca Toni , ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di Dusan Vlahovic Luca Toni , ex attaccante di Juve e Fiorentina ...

Luca, ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di DusanLuca, ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di Dusan. Le sue dichiarazioni:- "è un attaccante forte. Punto e basta. Non si ...Su 'Tuttosport', il titolo principale è sul pronostico die Cannavaro per il derby della Mole di sabato: 'Juve, èl'uomo derby'. 'Non ti fermare più' è l'incoraggiamento a Sinner, che ...

Toni: «Vlahovic è forte. Certe volte deve giocare meno di rabbia» Calcio News 24

Toni: "Non avrei mai scambiato Vlahovic con Lukaku. Dusan può crescere ancora tanto" TUTTO mercato WEB

Toni: «Al mondo pochi centravanti come Vlahovic, non avrei mai fatto lo scambio con Lukaku. A Dusan do questo consiglio». Le parole dell’ex Juventus Luca Toni, ex centravanti della Juventus e della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...