Toni | «Vlahovic è forte Certe volte deve giocare meno di rabbia»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Luca, ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di DusanLuca, ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di Dusan. Le sue dichiarazioni:– «è un attaccante. Punto e basta. Non si discute. Lo scorso anno non è stato tanto Allegri a non capirlo. Il problema che non stava bene lui fisicamente. Quest’anno è già partito. È un giocatore d’area di rigore, un giocatore che a me piace tantissimo. Ma è chiaro che va servito come siin area di rigore. Ora la sua fortuna, quella di Allegri è di avere nuovamente Chiesa. Consigli? Di stare più tranquillo durante la partita, dicon ...