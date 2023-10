Tiziano Ferro e Victor Allen | svelati i motivi del divorzio? Una fonte vicina rompe il silenzio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lo scorso 19 settembre,ha annunciato in maniera inaspettata la fine del suo matrimonio con. L’artista nostrano ha dato la notizia ai suoi follower in prima persona, attraverso un comunicato diffuso sul suo profilo Instagram. Ma qual è il vero motivo della rottura? La notizia deltraè arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il cantautore e l’imprenditore statunitense erano convolati a nozze a Los Angeles poco più di quattro anni fa e, nel 2022, hanno allargato la loro famiglia, accogliendo i piccoli Margherita e Andreas. A distanza di un anno dalla gioia provata nel diventare genitori, però, l’ormai ex coppia ha spiazzato il pubblico con un annuncio inaspettato. Ecco ...

Tiziano Ferro ha ri lascia to una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per l’uscita del suo primo romanzo “La felicità al principio” (Mondadori), ...

Che delusione, per la sinistra . Tiziano Ferro era il testimonial ideale per attaccare il governo sui diritti e per criticare la solita “destra ...

Articoli più letti: "Divorzio da Victor Allen per salvare i miei figli" di Monica Coviello Fedez, come sta oggi: è stato operato di nuovo a causa di un'altra emorragia di Redazione ...Articoli più letti: "Divorzio da Victor Allen per salvare i miei figli" di Monica Coviello Fedez, come sta oggi: è stato operato di nuovo a causa di un'altra emorragia di Redazione ...

Tiziano Ferro: «Divorzio da Victor per la felicità dei miei figli. Non posso portarli in Italia per leggi amer ilmessaggero.it

Tiziano Ferro sul divorzio da Victor Allen: Non voglio un amore non autentico e che non mi fa bene Fanpage.it

LATINA – “Adesso è tanto mio quanto vostro. Mi fa strano dirlo: “Il mio romanzo”. Così’ oggi Tiziano Ferro nel giorno dell’uscita di La Felcità al Principio di cui… Leggi ...I Canali di WhatsApp in Italia fanno boom. Ora un’altra novità. Ecco cosa hanno in mente gli sviluppatori per migliorare la funzionalità.