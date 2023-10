(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Con un gol di Marcusal 62' l'batte 1 - 0 a San Siro ile conquista così la sua prima vittoria stagionale in Champions League, dopo il pareggio al debutto in casa della Real ...

Con un gol di Marcusal 62' l'Inter batte 1 - 0 a San Siro il Benfica e conquista così la sua prima vittoria stagionale in Champions League, dopo il pareggio al debutto in casa della Real Sociedad. Con questo ...... perché funziona a meraviglia in coppia con, per gli assist che il francese sa fare. I due ... per tutto il primo tempo, ha tenuto testa alla squadra di Pioli creando ancheda gol. ...

Thuram e le occasioni di Lautaro: Inter-Benfica, le immagini del match La Gazzetta dello Sport

Inter batte Benfica 1-0, il gol di Thuram vale la prima vittoria in ... Quotidiano Sportivo

nter-Benfica 1-0, largo dominio ma minimo risultato per i nerazzurri, che conquistano la prima vittoria in questa fase di Champions League.Termina 1-0 per l’Inter il match contro il Benfica valido la seconda giornata del girone D di Champions League. Per i nerazzurri decisivo Thuram.