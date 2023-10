Thuram | «Amiamo passare tempo assieme Ci vogliamo bene!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Marcusnon parla della partita vinta contro il Benfica su Sky Sport, ma del gruppo creatosi all'Inter e dell'amicizia. AMICIZIA – Marcussvela come si trova da nuovo arrivato: «Amo giocare con i miei compagni di adesso, amo aiutarli in partita. L'Inter è una squadra molto unita. Penso che sia più facile entrare nelle dinamiche. Questo è un gruppo di 25-26 giocatori che amatanto, anche fuori dal campo e fuori dagli allenamenti. Teniamo l'uno all'altro e citanto bene»