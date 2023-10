Thierry Henry | «Il video del Napoli di Osimhen? Certo che è razzista» Alla Cbs se ne parla per 5 minuti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentresi culla con la favola di non essere, e se lo ripete come un mantra, e ildà prova di essersi napoletanizzato, all’estero sieccome deldi Tik Tok sue se necome di un. L’ultimo a definirlo così è statoCbsil fuoriclasse francese che ha giocato con Arsenal e Barcellona (fugace apparizione anche nella Juventus).Cbs si èto per cinquedeldel. Un danno incalcolabile mentre ae ilsono convinti di stare dparte ...