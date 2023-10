The Buccaneers | il trailer della nuova serie Apple TV+

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)TV+ ha condiviso ilThe, in arrivo a novembre sugli schermipiattaforma di streaming. Thearriverà sugli schermi diTV+ l'8 novembre con i primi tre episodi, seguiti da puntate settimanali ogni mercoledì fino al 13 dicermbre, e ilregala le prime scene in anteprima. Nel video si introducono infatti le protagonistestoria e le situazioni in cui si troveranno mentre vanno alla ricerca dell'amore e del proprio posto nel mondo. I dettagliLaThe, creata da Katherine Jakeways, è composta da otto episodi ed è ispirata all'omonimo romanzo incompiuto ...

arriverà sugli schermi di Apple TV+ l'8 novembre con i primi tre episodi, seguiti da puntate settimanali ogni mercoledì fino al 13 dicermbre, e il trailer regala le prime scene in ...Un gruppo di ragazze americane viaggia fino a Londra per partecipare al ballo delle debuttanti, nella serie...

The Buccaneers: Il trailer ufficiale della serie in costume tratta dal ... ComingSoon.it

The Buccaneers: la nuova serie ispirata al romanzo del premio ... Lega Nerd

La serie The Buccaneers, creata da Katherine Jakeways, è composta da otto episodi ed è ispirata all'omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton. Il trailer è accompagnato ...The Buccaneers è scritta dalla creatrice della serie Katherine Jakeways e diretta da Susanna White, che sono anche produttori esecutivi, insieme a Beth Willis. La serie è prodotta per Apple TV+ da The ...