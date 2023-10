TG Poste | a Napoli i nuovi furgoni a zero emissioni

Dopo l’interessamento per Mario Rui e Zielinski, entrambi non andati a buon fine, un altro club arabo, l’Al Ahli , ha messo gli occhi su uno ...

La SSC Napoli è al lavoro per decidere il futuro di Elif Elmas . Il centrocampista azzurro non sembra essere la prima scelta di Rudi Garcia e ...

Roma, 26 sett – Giorgio Napolitano come Mario Monti, di recente come Mario Draghi. Quando santifichi da ogni parte e senza alcuna attinenza con la ...

TGva a, dove Luigi, caposquadra diItaliane, ci presenta i nuovi furgoni a zero emissioni in dotazione al servizio di recapito. Furgoni che garantiscono i classici servizi dedicati ..., De Laurentiis 'avverte' Osimhen sul rinnovoAvevamo raccontato, su Calciomercato.it, dell'... di De Laurentiis per un rinnovo di Osimhen non ancora arrivato nonostante fossero statele ...

Poste Italiane assume portalettere: posizioni aperte anche a Napoli ... Vesuvio Live

Poste italiane assume a Napoli e in Campania: le posizioni aperte ... Grande Napoli

All’evento di Napoli seguirà una presentazione a Baronissi (SA), prevista ... Nero Acciaio, opera pubblicata dalla nota casa editrice Les Flaneurs Edizioni nel giugno 2023, pone l’attenzione su tre ...Roma, 4 ott. (askanews) - TG Poste va a Napoli, dove Luigi, caposquadra di Poste Italiane, ci presenta i nuovi furgoni a zero emissioni in ...