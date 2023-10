Terremoto nella bergamasca | evacuati gli uffici comunali

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Alle ore 9.07 di questa stamattina, mercoledì 4 ottobre, è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Comun Nuovo, che si trovabassa. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 chilometri, come confermato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata avvertita anche a Caravaggio, Cavernago, Treviglio, Bergamo, Montello, Brignano Gera d’Adda e Palosco. A Caravaggio, in particolare, sono statigli. Lo riporta Il Giorno.a Bergamo, l’esperta: “Una scossa di magnitudo 3 è sempre possibile anche in Lombardia” “Una scossa di magnitudo 3 è sempre possibile anche in Lombardia. Sono scosse che ci ricordano che l’Italia è un paese interessato da sismicità dovuto alla collisione tra la ...

Scuole evacuate in tutta la zona Scuole evacuate nella Bergamasca dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3 che si è registrata questa mattina a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. Evacuato il ...

MILANO (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro a Comun Nuovo, nella Bergamasca. E' avvenuto questa mattina poco dopo le 9. L'epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni. In alcuni comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi ...