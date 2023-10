Terremoto Napoli | la città trema ancora | alunni fuori dalle aule

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ed in particolare i Campi Flegrei in mattinata. La situazione odierna nei pressi della cosiddetta “zona rossa”. Le ultime settimane in quel disono state caratterizzate da forti scosse dinelle zone dei Campi Flegrei ed in particolare della Solfatara. Per chi è pratico della zona, sa perfettamente che tali luoghi sono da anni teatro di numerosi sismi dovuti alla presenza di vulcani sotterranei e fumarole. Ad aver preoccupato però i cittadini napoletani, l’intensificarsi di tali scosse, sempre più frequenti nonché sempre più durature e potenti. L’apice lo si è infatti raggiunto la mattina del 27 settembre nonché la sera del 2 ottobre, quando tali sismi hanno addirittura raggiunto e superato il magnitudo 4. Il sisma di fine settembre potrò inoltre alla momentanea ...