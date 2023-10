Terremoto a Bergamo | scossa di magnitudo 3 a Comun Novo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il sisma è avvenuto poco dopo le ore 9, a una profondità di 8 chilometri Undi3 della scala richter è stato registrato questa mattina nel territorio di, in provincia di. A renderlo noto, l’Ingv. Il sisma è avvenuto poco dopo le ore 9, a una profondità di 8 chilometri. Al momento, non vengono segnalati danni a persone o cose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

