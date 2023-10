Terremoto a Bergamo oggi | scossa di magnitudo 3 | scuole ed edifici pubblici evacuati a Caravaggio e Treviglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La terra continua a tremare in Italia. Dopo lo sciame sismico che da settimane imperversa nell'area dei Campi Flegrei, arrivato a toccare la punta di 4.2 gradi della scala Richter di, mercoledì 4 ottobre, movimenti tellurici si sono registrati nella bergamasca. Epicentro delle scosse

Una scossa diha colpito la provincia diquesta mattina alle 9:07, con epicentro registrato nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo del sisma è stata valutata a 3.0 e, fortunatamente, al momento ...alle 9.07 di stamani. L'epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni. In alcuni comuni sono state ...

Terremoto a Bergamo, epicentro a Comun Nuovo: scossa di magnitudo 3.0, a Caravaggio evacuate le scuole Corriere Bergamo - Corriere della Sera

