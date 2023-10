Terremoto a Bergamo | evacuati edifici a Caravaggio e Treviglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)in provincia dialle 9.07 di stamani. L’epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni. In alcuni comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. In particolare le persone sono state fatte uscire in via precauzionale da alcunipubblici di(gli uffici comunali e il Liceo Galileo) e(l’Itis di via Galvani e la scuola primaria di via Giussani). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.