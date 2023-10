Tennis | Wta Pechino | Pegula ko in due set e Ostapenko ai quarti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), 4 ott. - (Adnkronos) - Jelenasi qualifica aidi finale del 'China Open', ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 8.127.389 dollari, in scena sui campi in cemento di. La lettone, numero 17 del mondo e 13 del seeding, ha sconfitto in due set la statunitense Jessica, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 19 minuti.

Adrian Mannarino trionfa nella finale dell’Astana Open, battendo in rimonta Sebastian Korda (23 anni, numero 28 del ranking) e conquistando così il quarto titolo ATP della carriera (‘s-Hertogenbosch ...Wta Pechino - Sarà Sabalenka-Paolini ... Due volte in vantaggio nel terzo parziale, Martic non ha espresso il suo migliore tennis nel tie-break e Gauff ne ha approfittato registrando un sonoro 7-2.