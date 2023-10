Tennis | Sinner sfida Medvedev a Pechino | altoatesino cerca titolo e prima vittoria sul russo

PECHINO (CINA) - Jannikcontro Daniil Medvedev , per la finalissima del torneo Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic GreenCentre di Pechino. Segui la cronaca della ...Dopo la storica vittoria con Alcaraz, che lo ha proiettato al n°4 del mondo, Jannikcerca il trionfo nella finale del torneo ATP 500 di Pechino contro la 'bestia nera' Daniil ...Green...

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino, risultato: Jannik vince 7-6, 6-1, va in finale e diventa numero 4 del mondo Corriere della Sera

ATP 500 Pechino, Jannik annienta Alcaraz e fa la storia: sarà n° 4 ATP Virgilio Sport

Raggiunto l'agognato numero 4 ATP dopo aver passato mesi al numero 4 della Race to Turin, Jannik Sinner ora deve guardare davanti a sé e puntare ai primi 3: se raggiungere subito in classifica il serb ...Questi dati non tengono conto delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals del 2019, l’evento che l’ha lanciato nel grande tennis, torneo con i migliori Under 21 del circuito che non assegna punti per la ...