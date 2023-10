Tennis | Sinner sfata il tabù Medvedev | è suo il torneo di Pechino

Leggi su notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Janniktrionfa a. Ilta altoaltesino supera in due set in finalee conquista per la prima volta ilcinese. Arriva il primo successo in carriera neldiper Jannik. Dopo aver battuto Alcaraz in finale,riesce are il(mai battuto fino ad oggi ndr) e conquistare la vittoria in Cina. Janniktrionfa all’ATP di– Notizie.com – © AnsaUn trionfo che consente all’azzurro di consolidare la quarta posizione appena conquistata nel ranking e di avvicinarsi nel migliore dei modi al Masters 1000 di Shanghai dove a questo punto è uno dei favoriti per la ...