Tennis | Nicola Pietrangeli | “Jannik Sinner da record nel ranking? No | quello spetta ancora a me…”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Con l’approdo alla finale del torneo ATP 500 di Pechino,ha scritto una pagina di storia delitaliano. Il nativo di San Candido, infatti, dopo essersi sbarazzato in due set di Carlos Alcaraz, ed avere raggiunto Daniil Medvedev nell’ultimo atto odierno sul cemento cinese, ha di pari passo piazzato un balzo importantissimo nelATP. Da lunedì, infatti, l’altoatesino sarà il numero 4 del mondo. Un traguardo di enorme rilevanza, che fino ad ora era stato raggiunto, tra i nostri portacolori, solamente da Adriano Panatta nell’ormai lontano 1976. Un ulteriore passo da compiere per il classe 2001, tuttavia, è rappresentato dalla vittoria in un torneo del Grande Slam. Chi c’è riuscito, in ben due occasioni, è stato, leggenda del ...

Pietrangeli si sbilancia su Sinner Secondo Pietrangeli Jannik Sinner vincerà presto un torneo dello Slam. È la previsione lanciata dall'ex giocatore: "Può salire ancora ma il salto di qualità ...

Nicola Pietrangeli è categorico ... In un'intervista a Repubblica, la leggenda del tennis azzurro ha rincarato la dose: "Per superare anche me non gli basteranno due vite… Jannik spinge tutto il ...Ha scatenato un mare di polemiche quanto detto dall'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli in merito a Jannik Sinner. L'azzurro è approdato in finale nell'Atp di Pechino battendo Alcaraz e, allo ...