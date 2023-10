Tennis | Binaghi | “Sinner è destinato a diventare numero 1”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo la brillante vittoria di Janniknell’ATP 500 di Pechino, il presidente della FederAngeloha parlato all’Adnkronos ribadendo la sua posizione sulle critiche che hanno investito nel recente passato il fuoriclasse altoatesino: “Oggi dobbiamo avere la capacità di capire che in 110 anni di storia ilitaliano non ha mai avuto un’opportunità del genere. Non possiamo che essere dei suoi tifosi e stargli accanto in doveroso rispetto e difenderlo da accuse ingiustificate, come quelle sulla sua mancata partecipazione alla Coppa Davis“. Iluno della FIT ha poi proseguito: “Fare festa per il torneo vinto a Pechino? No, anche in caso di sconfitta questa è una tappa di un percorso che ha come obiettivo quello di essere il più forte al mondo, non c’è niente da festeggiare. In ...

...finalsmatch on the ninth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England... Ieri la vittoria su Alcaraz e oggi le dichiarazioni del presidente della Federtennise del ...Tutti parlano dell'impresa di Sinner e dell'imminente finale di Pechino . L'hanno fatto, tra gli altri,, Pietangeli e Panatta . Perché avere un italiano alla posizione numero 4 del ranking Atp non capitava dagli Anni 70. All'elenco si è aggiunto il pensiero dell'ex tennista Paolo Bertolucci che ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Oggi dobbiamo avere la capacità di capire che in 110 anni di storia il tennis italiano non ha mai avuto un’opportunità del genere. Non possiamo che essere dei suoi tifosi e ...Berolucci ha risposto a diversi commenti. Il più duro recita: "Difficile che chieda scusa. Io non l’ho criticato e non si dica mai il contrario". La crescita è costante e con margini di miglioramento ...