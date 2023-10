Temptation Island | un tentatore finisce sotto i ferri!

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanX-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEO Dopo2023, un amato protagonista del reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si opera: l’annuncio ufficiale!: IGOR COSTRETTO A OPERARSI. IL COMUNICATO DEL CLUB IN CUI ILDELLA SCORSA EDIZIONE DEL REALITY MEDIASET GIOCA- Igor Zeetti, ex fidanzato di Perla Vatiero, protagonista nell’ultima edizione di, reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e seguito da oltre 3 milioni di telespettatori, si è infortunato giocando a calcio e ...