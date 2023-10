Tempi Pubblicazione Graduatorie Concorsi Pubblici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Uno dei momenti più attesi durante il Concorso Pubblico è ladelle, per scoprire il punteggio ottenuto e capire se si rientra fra i vincitori; un dato fondamentale per capire se si verrà assunti nel breve termine o meno. Un aspetto su cui ancora aleggiano molti dubbi sono ididelledei, nonché il tempo massimo durante il quale permangono e come poter migliorare il proprio posizionamento. Nei prossimi paragrafi cercheremo di rispondere a tutte queste domande, consentendoti di avere un quadro completo sull’argomento.: dal Bando alladelleSe non hai mai partecipato ad un ...