Teatro Palladium | il programma | vent’anni nel presente

Leggi su funweek

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)IL2023/2024 OTTOBRE Sabato 14 ottobre ore 16.30 * Ilracconta Garbatella – Garbatella racconta ilCelebrazioni per il ventennale del– Università Roma Tre in collaborazione con il Municipio Roma VIII e alcune associazioni culturali del territorio. Sul palco: Tosca e Tiziana Foschi. Martedì 17 ottobre ore 20.30 ORBITA Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza Voices From Spain Il 17 Ottobre altorna l’annualeche ORBITASpellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza dedica a geografie culturali internazionali. Dopo la Repubblica ...