Taxi Roma | Gualtieri | “Da venerdì percorso per aumentare licenze”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Da Governo norme che non servono a niente", accusa il sindaco ”Dobbiamoledei. Abbiamo chiesto al Governo di aiutarci ma purtroppo il decreto è stato fatto male ed è inutilizzabile. Ci hanno tenuto fermi due mesi e hanno fatto delle norme che non servono a niente. Avendo respinto tutti gli emendamenti che avrebbero reso il decreto utilizzabile da parte dei comuni, io il giorno dopo ho convocato un tavolo sindacale perleparte ilperle. Abbiamo deciso di farlo e lo faremo”. Lo ha detto il sindaco diRobertonell’ambito delle celebrazioni di ‘Sky 20 anni’. In questi giorni l’Adnkronos ha pubblicato ...

(Adnkronos) – La stazione Termini di Roma come Lampedusa . Massimo Ghini , intervistato dall'AdnKronos, mette a confronto le due realtà per ...

"Faccio il pendolare da Napoli, e ogni sera perdo più tempo ad attendere ilche a percorrere il tragitto Napoli -", racconta un altro utente. La politica prova a correre ai ripari ma serve ...Dall'aumento delle licenze per ialla realizzazione del termovalorizzatore di. A Sky 20 anni il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri traccia le prossime mosse del Campidoglio, a cominciare dal tema caldo delle auto ...

Taxi a Roma, corse brevi più care e a bordo pagano anche i cani: le richieste degli autisti in 14 pagine Repubblica Roma

ROMA (ITALPRESS) – Tempi d’attesa sempre più lunghi, pagamenti spesso solo in contanti, tariffe poco trasparenti, corse non effettuate perchè considerate troppo brevi, centralini che non rispondono. P ...Lo dice all'Italpress l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, in merito alla carenza di taxi. xl3/sat/gtr ...