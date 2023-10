Tasche sempre più vuote per le famiglie italiane Il potere di acquisto degli stipendi scende anche nel secondo trimestre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)più povere (e non è una novità). La notizia preoccupante è che l’erosione deld’dei redditi continua inesorabile e che si fapiù ricorso ai risparmi per arrivare a fine mese. Oggi l’Istat segnala che neldel 2023, il reddito disponibile è diminuito dello 0,1% rispetto alprecedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%. La propensione al risparmio, che già da diversi trimestri si attesta sotto i livelli pre-Covid, è stimata al 6,3%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto alprecedente. Tra aprile e giugno, prosegue l’Istat illustrando i dati, il tasso di investimento delleconsumatrici è stimato all’8,1%, 0,2 punti ...