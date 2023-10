Tamberi | “Il successo della Ryder Cup fa rimpiangere le Olimpiadi a Roma”

Leggi su ilfaroonline

"Il presidente Malagò mi ha raccontato al telefono delCup ae di quanta gente c'era. Ho il rimpianto che non ospiteremo le2024, saremmo stati all'altezza. Speriamo allora che Milano-Cortina 2026 ci dia un po' di gioia". Così Gianmarco, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 e campione del mondo quest'anno a Budapest, nel corso del Festival delle Città, evento organizzato da Ali (autonomie locali italiane) a. "Sono contento di essere seguito dal miglior presidente al mondo, Giovanni Malagò – dice ancora 'Gimbo' -: tutti noi sportivi azzurri gli dobbiamo tanto, perché ci mette sempre nelle migliori condizioni per regalare gioie a chi ci segue". (Ansa)(foto@Grana/Fidal)