Svizzera | tiktokter assaggia la pizza più famosa di Lugano | prezzo e breve recensione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Quanto costerà un trancio di, la grande cittàpiù 'italiana' in assoluto? Una tiktoker l'ha provata in un noto locale ed ha fornito una. Zurigo è al tredicesimo posto della classifica mondiale delle città più care. La città è l'unica appartenente allapresente nella lista. Zurigo, a livello di abitanti, è il più grande centro di questa nazione (oltre 440.000 residenti) ed è anche il capoluogo dell'omonimo cantone. Non lontanissimo da lei, si trova, che è la principale città italofona presente al di fuori dell'Italia. Il numero di residenti è decisamente più basso: al 31 dicembre 2019 ne risultano 67.000. In media, per una stanza singola in un appartamento, si spendono dai 500 agli 800 franchi al mese. ...