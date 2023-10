Supplenze docenti 2023 24 | GPS esaurite al 4 ottobre | elenco per provincia e classe di concorso

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)anno scolastico/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, entro il quadro di disponibilità presenti. In qualche caso vi è già lo scorrimento per il secondo turno. In altri gli Uffici Scolastici dichiaranole graduatorie. Cosa significa. L'articolo .

MAD e divieti Dalla circolare sulledel 19 luglio 2023 Nel caso in cui non sia possibile ... Gli Avvisi Qualora non siano reperibilineanche da MAD idonee, è possibile pubblicare ...anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine. Tanti dubbi sulla effettiva correttezza delle graduatorie utilizzate, nonostante migliaia ...

Supplenze docenti 2023, completamento non si può ottenere frazionando una cattedra Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: avvisi ed interpelli pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO 3 ottobre) Scuolainforma

Gli under 35 sono il 7% contro una media del 3. Dalila Della Piana, classe ‘93: “Qui si trovano opportunità rare” ...Cinquanta invece le nuove assunzioni per quanto riguarda il personale Ata. La parte da leone come lo scorso anno, è per i supplenti. Quasi 1300 i docenti in servizio fino alla fine dell’anno ...