Stupro di Palermo | la GIP non ammette le domande sul passato della ragazza

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La vittima dellodi gruppo diè stata sentita in incidente probatorio, durato circa 6 ore, in cui ha ripercorso l’orrore di quella sera del 7 luglio, al Foro Italico, la passeggiata sul mare dei palermitani, quando 7 ragazzi (tra cui un minorenne) hanno abusato di lei. Come riporta Agi, la 19enne è stata scortata al palazzo di giustizia diin mattinata, ieri 3 ottobre, ed è stata fatta entrare da un ingresso laterale, in modo da non dover incrociare i suoi aggressori, tutti presenti in aula fatta eccezione del minorenne, che ha compiuto 18 anni pochi giorni dopo lo. Lui sarà giudicato dal Tribunale dei minori. La 19enne, che era collegata da un’altra stanza del tribunale e si è confrontata con gli aggressori e i legali tramite collegamento video, si è dapprima sottoposta all’esame del pm e ...