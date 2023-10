Studenti accusati di aver rubato il cellulare al dirigente | le mamme e il sindaco si ribellano VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia ha fatto il giro del mondo social e di quello reale. Perchè l’episodio, sembra davvero fuori dalla realtà: ilscolastico dell’Istituto Comprensivo di Guardia Sanframondi ‘A. De Blasio’ non trovando più il proprioha costretto i giovanissimidelle elementari (plesso di San Lorenzo Maggiore) a svuotare i propri zainetti per dimostrare di non essere i responsabili del ‘furto’. Episodio che ha mandato giustamente su tutte le furie ledegli innocentied illaurentino Carlo Giuseppe Iannotti che, senza mezzi termini, si è schierato dalla parte dei genitori, considerando l’accaduto come ‘fatto grave’ e la ‘summa di tanti episodi negativi che vedono protagonista il...