Studente di 19 anni supera il test di medicina in 9 università | il nuovo record

dopo aver vissuto in isolamento per anni a seguito di un episodio traumatico a scuola, Alessandro, oggi ventenne, ha deciso di raccontare la sua ...

Ne è la dimostrazione il ceccanese Vittorio De Sanctis che all'età di 60ha deciso di ... perché non ti iscrivi all'università Dieci giorni dopo ero unodi Scienze Naturali all'...... un nuovo centro di aggregazione e socialità rivolto in primis alla fascia 14 - 18, con particolare attenzione a chi vive in centro storico e a chi lo frequenta ogni giorno come. Sarà l'...

Sgridato per aver dimenticato i compiti a casa, studente esce dalla sua cameretta dopo 7 anni di solitudine: “Mi sono sentito umiliato, ora va meglio” Orizzonte Scuola

Pavia, studente di 14 anni picchiato e preso a sassate dal branco di ... IL GIORNO

La prima dello spettacolo è riservata agli studenti. Altre tappe in programma per le settimane ... vittima innocente di mafia a 11 anni. Angelo Sicilia conosceva molto bene Claudio Domino e la sua ...Dopo il tema della sostenibilità ambientale, la seconda edizione presentata oggi alla presenza del Ministro Abodi intende fornire spunti di riflessione importanti sui valori dello sport agli studenti ...