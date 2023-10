Striscia | Tapiro a Francesca Fagnani dopo la censura Rai su Fedez a Belve | «Difendo la mia scelta»

Il presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio per l’acquisto di Osimhen, ha evitato l’ironico premio di Valerio Staffelli È una settimana ...

Scrive la Gazzetta: Napoli e il Napoli non sono razzisti, assodato, ma il giocatore non avrebbe capito l'ironia, mentre il suo presidente De ...

Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild'oro alla conduttrice di Belve Francesca Fagnani, dopo che la Rai le ha vietato di invitare Fedez nel suo programma , ...Tra und'oro a Ilary Blasi , uno strafalcione in tv degno di finire nella classifica settimanale dei ... molti sembrano scordarsi chela notizia di Antonio Ricci , giunta alla 36ª ...

Tapiro di Striscia a Francesca Fagnani per il caso Fedez a Belve ... Fanpage.it

Striscia La Notizia, tapiro d'oro a Francesca Fagnani Giornale di Puglia

Fedez in ospedale salta l’ospitata a Belve e la Fagnani si prende il tapiro. Come sapete da alcuni giorni Fedez è in ospedale per problemi [...] ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro alla conduttrice di Belve Francesca Fagnani, dopo che la Rai le ha vietato di invitare Fedez nel suo ...