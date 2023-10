STRISCIA LA NOTIZIA | TUTTA LA VERITÀ SULLA CONVENZIONE PER IL FESTIVAL DI SANREMO | 38 PAGINE DI OMISSIS

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ieri sera a “Rai Scoglio 24” Pinuccio è tornato a occuparsi deldi. Negli scorsi mesi, l’Afi (Associazione Fonografici Italiani) aveva chiesto al Comune didi poter visionare latra la Rai e il Comune per indagare sul regolamento diGiovani. Il Tar e poi il Consiglio di Stato si erano espressi perché il documento fosse reso pubblico. E, finalmente, dopo una lunga attesa Pinuccio è in grado di mostrarcelo. Ma sfogliando lal’inviato del Tg satirico scopre come in realtà il documento è composto quasi esclusivamente da 38bianche in cui è riportato, più volte, la parola. Anche gli spazi riservati alle firme dei due enti sono vuoti. Perché mai tanti misteri?