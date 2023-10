Striscia la Notizia | molestie in diretta | orrore e violenza a Palermo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra un Tapiro d'oro a Ilary Blasi, uno strafalcione in tv degno di finire nella classifica settimanale dei “Nuovi mostri” e qualche tifoso esagitato intercettato fuori dallo stadio, molti sembrano scordarsi cheladi Antonio Ricci, giunta alla 36ª edizione, rappresenta uno dei baluardi del “servizio pubblico” televisivo. Una prova la fornisce l'inviata Stefania Petyx, che i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere per la sua divisa d'ordinanza: impermeabile giallo e simpatico bassotto agghindato en pendant. «Segnaliamo che ala movida è fuori controllo. Per mesi abbiamo dimostrato come in assenza di veri controlli la Vucciria di giorno sia un folcloristico mercato e la sera si trasformi in una Sodoma e Gomorra, in pratica una discoteca a cielo aperto con baretti abusivi che vendono alcol pure ai ...