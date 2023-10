Strage Mestre | identificate tutte le vittime | nove sono ucraine | Le ipotesi | un malore improvviso o una distrazione dell' autista?

Sono tante le storie dietro le vittime della strage di Mestre . Tutti turisti giovani arrivati in Italia per una vacanza da sogno che si è, invece, ...

https://www.comune.venezia.it/Una foto del mese di maggio del 2022, scattata da una delle fotocamere di Google, dimostra che il guardrail non ...

Una foto del mese di maggio del 2022, scattata da una delle fotocamere di Google, dimostra che il guardrail non soltanto era troppo basso: nel ...

Strage di Mestre , allo strazio delle morti, si unisce il dolore e l’angoscia per le condizioni in cui versano i feriti , sopravvissuti allo ...

C'è l’ipotesi di omicidio stradale plurimo nel fascicolo di inchiesta aperto dalla Procura di Venezia , per il momento senza indagati, sul disastro ...

Sono state tutte identificate con nome e cognome le 21 vittime della tragedia di, schiacciate o morte bruciate dopo che un bus turistico è precipitato da un cavalcavia. Sono ...di questa...04 ott 14:41 Incidentedi giovani 04 ott 14:34 Procura Venezia, esclusi contatti pullman con altri mezzi Stiamo lavorando sulla dinamica dell'incidente che ha visto il bus toccare e ...

Strage Mestre, le ipotesi: un malore improvviso o una distrazione dell'autista | La Procura: "Non ci sono segni di frenata né contatti con altri mezzi" TGCOM

Rimosso all'alba il pullman della strage: le vittime sono quasi tutte giovanissime ilgazzettino.it

Non ci sarebbe stato alcun contatto con altri mezzi, né alcun segno di frenata sulla scena della strage di Mestre. La Procura di Venezia non ha dubbi e apre l’inchiesta per omicidio stradale plurimo, ...Cosa può essere successo nell’incidente del pullman di Mestre E’ questa la domanda che si pone Nicola Porro nel consueto ...