Strage di Murcia | erano latinoamericane le vittime dell' incendio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) su Tg. La7.it -tutte e 13 di origine latinoamericana le persone morte nell'divampato poco prima'alba di domenica in una discoteca di, in Spagna . Lo ...

Unache ha colpito quindi in pieno l'ampia comunità degli emigrati latinoamericani residenti nella zona di, diversi dei quali sabato scorso si erano recati per trascorrere la serata ...Non ha più lacrime Miriam, una signora nicaraguense di 62 anni, trasferita a15 anni fa. ... La loro è la comunità più colpita dalla. 'Tutti noi siamo stati tantissime volte alla Fonda, ...

Strage a Murcia, una delle vittime scrive alla madre dal rogo: 'ti voglio bene, stiamo morendo' TGLA7

Strage in Spagna: in fiamme tre locali notturni, i morti salgono a tredici EuropaToday

Una strage che ha colpito quindi in pieno l'ampia comunità degli emigrati latinoamericani residenti nella zona di Murcia, diversi dei quali sabato scorso si erano recati per trascorrere la serata alla ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Rogo in discoteca a Murcia, identificati 5 corpi su 13: per gli altri servirà test del Dna ...