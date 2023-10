Strage di Mestre | l’ultimo post dell’autista | “Shuttle to Venice”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “to” (navetta per Venezia) aveva scritto nelsu Facebook l’autista del pullman precipitato a, alle 18.30, un’ora e mezza prima della tragedia (Leggi l’articolo). Il messaggio geolocalizava Alberto Rizzotto, 40 anni, morto con i 20 passeggeri, allo ‘Hu Camping’ di Marghera. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Nelle ore successive, diffusasi la notizia dell’incidente, sotto alerano comparsi i messaggi sempre più preoccupati degli amici, che sapevano essere quella la linea percorsa da Alberto. “Fatti sentire per favore, rispondi”, i messaggi rimasti senza risa. I colleghi lo definiscono un autista esperto che svolgeva l’attività da 7 anni. Sono tanti i messaggi che in queste ore stanno comparendo in rete per ricordare il ...