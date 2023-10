Strage di Mestre | Batterie elettriche incandescenti causa dell' incendio e del ritardo nei soccorsi - VIDEO denuncia del Vigile del fuoco

Nel video , mostrato in onda a L’aria che tira, su La7, il tragico incidente che a Mestre è costato la vita a 21 persone. Nelle immagini, riprese ...

La Strage di Mestre ha provocato 21 morti e 15 feriti, tra le vittime anche un neonato. Il bus trasportava dei turisti in vacanza, per questo le ...

Il momento esatto in cui il bus di Mestre cade dal cavalcavia la sera di martedì 3 ottobre è stato pubblicato sui Social. Il video della “Smart ...

Il pullman dell'incidente di Mestre come la strage del bus di Avellino: dieci anni dopo la tragedia si ripete. Il bus dell'incidente di Mestre, come il pullman di Acqualonga: dieci anni dopo la tragedia si ripete. Strage di Mestre, ecco il momento in cui l'autobus cade dal cavalcavia "Si stanno ancora accertando le responsabilità, ma di certo un guard - rail non idoneo, vecchio e arrugginito, evoca altre ..."

Strage di Mestre, il video della caduta del pullman dal cavalcavia: dalle telecamere la dinamica dell'incidente Il Fatto Quotidiano

La dinamica e le cause della strage di Mestre: l'ipotesi di un malore del conducente Corriere

Mestre – "Sono tutti così giovani, tutti sotto i 50 anni" sono le parole dei soccorritori e nei loro occhi si legge la disperazione di chi non è riuscito a salvarli. Il numero dei feriti è stato ... Il bus dell'incidente di Mestre, come il pullman di Acqualonga: dieci anni dopo la tragedia si ripete.