Strage bus Mestre | nel guard rail mancava un pezzo già nel 2022 | lo dimostra Google Maps

Il procuratore rivela che " il primo a dare i soccorsi è stato l'autista di un altroche è stato affiancato, non toccato, dal mezzo precipitato" . E fornisce altri dettagli su quanto accaduto: "...Leggi Anche Tragedia di Mestre, video riprende la caduta deldal cavalcavia Leggi AncheMestre, nel guard rail mancava un pezzo già nel 2022: lo dimostra Google Maps Bombassei ha poi ...

Strage Mestre, le ipotesi: un malore improvviso o una distrazione dell'autista | La Procura: "Non ci sono segni di frenata né contatti con altri mezzi" TGCOM

Strage di Mestre, il video della caduta del pullman dal cavalcavia: dalle telecamere la dinamica… Il Fatto Quotidiano

La comunità di Tesse sul Brenta, il paese nel trevigiano dove risiedeva l'autista dell'autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre, è avvolta in un silenzio tombale.Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...