Stella Rossa-Young Boys | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro scozzese William Collum, coadiuvato come assistenti dai connazionali Connor e McGeachie, e dal quarto uomo Dickinson. VAR e AVAR saranno rispettivamente l’inglese Coote e Dallas. Calcio d’inizio alle 21 allo Stadium Rajko Micic di Belgrado. Entrambe a secco fino ad ora nel gruppo G,sono alla ricerca del primo successo in questa competizione. La compagine serba nella prima giornata è stata capace di creare qualche insidia di troppo ai campioni d’Europa del Manchester City tanto da chiudere i primi 45? in vantaggio grazie al gol ...