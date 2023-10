“Squadra sequestrata” | Lazio | scena surreale prima della sfida di Champions

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladi Maurizio Sarri si prepara per un’altra notte diLeague. I biancocelesti sono pronti are gli scozzesi del Celtic. Ladi Maurizio Sarri si appresta a vivere un’altra notte di emozioni inLeague. Dopo i recenti impegni di Serie A, laguidata da mister Maurizio Sarri è pronta a trasformarsi in una macchina daLeague per il secondo match europeostagione. I biancocelesti sono pronti ad affrontare unache promette spettacolo e tensione. Dopo il pareggio ottenuto allagiornata in casa contro l’Atletico Madrid, questa sera saranno diin Scozia per affrontare il Celtic allenato da Brendan Rodgers. Nonostante le condizioni ...