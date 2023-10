(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Big match europeo per l'che giovedì alle 18,45 sfida loLibona in Europa League, entrambe vincenti nella prima gara del girone contro Sturm Graz e Rakow. La Dea arriva alla sfida imbattuta da quattro partite con tre vittorie e il pareggio con la Juve in cui forse meritava...

Dal 1988 al 2023 con l'Atalanta pronta a riaffrontare lo: partita dove passato e presente s'incontrano La Cenerentola contro le grandi, Davide contro Golia, il piccolo e innocente Gohan contro il malvagio Cell, Vegeta e Goku contro i tanti ...L'anno scorso non è andato oltre la fase a gironi, piazzandosi all'ultimo posto del gruppo D con Tottenham, Eintracht e. Situazione differente per il Brighton che, al termine della ...

quote Sporting Lisbona - Atalanta: pronostico vincente sulla Dea Bwin News

Sporting Lisbona-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

L'Europa League scende in campo per il 2° turno della fase a gironi. Dopo il pareggio casalingo con la Juventus, l’Atalanta di Gasperini torna in campo alle ...ROMA – L’Atalanta, dopo il successo dell’esordio contro il Rakow, è ospite dello Sporting Lisbona, che, come la Dea, ha vinto la gara d’esordio in Europa League ed è reduce da quattro vittorie ...