Sporting Lisbona-Atalanta | Gasperini | “Amorin mi piace molto Scamacca ci sarà”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In conferenza stampaha parlato dell’impegno arduo che aspetta la suain Europa League contro lodomani in terra portoghese. Il tecnico ha parlato dell’avversario della Dea, svelando che potrà contare su un pienamente recuperato. Le parole di: “Loè una squadra organizzata in tutti i reparti, si apprezza la capacità offensiva di questa squadra, la rapidità di questi giocatori. È una squadra compatta nel suo insieme. La parte forte di entrambe è l’organizzazione. Firmare per un pareggio? Non è mai possibile firmare per un pareggio. Giocatori ce ne sono tanti ebravi, ma sono contento di quelli che sono all’. Amorim? Mi...